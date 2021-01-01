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SteelOrbis yılsonu değerlendirmesi: 2021 yılında ABD’deki gelişmeler ve aşırı yüksek fiyatlar küresel pik demir ihracatçılarına destek sağladı

2021 yılında küresel pik demir ihracatçıları Çin’den gelen desteği kaybetti. 2021 yılında küresel pik demir piyasası ...

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