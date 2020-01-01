﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

St. Petersburg limanında hurda alış fiyatları artmaya devam ediyor

Rusya’nın St. Petersburg limanında ihracatçıların hurda alım fiyatları bu hafta tekrar yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.