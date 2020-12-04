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St. Petersburg limanında hurda alım fiyatı artmaya devam ediyor

Rusya’nın Baltık bölgesinde hurda alım fiyatları yine arttı.

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