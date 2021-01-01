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Short sea ve deep sea hurda fiyatları arasındaki fark genişledi

Deep sea birinci kalite hurda ile short sea gösterge hurda fiyatları arasındaki fark geleneksel seviyelerin üzerine çıktı.

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