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< Hurda ve Hammadde

Short sea hurda akışı nakliye sorunlarından etkilendi

Short sea hurda segmentinde talep iyileşmiş olsa da, piyasa oyuncuları gemi bulunamamasının fiyatlar üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu aktarıyor.

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