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< Hurda ve Hammadde

Shindachi hurda hariç Japonya çıkışlı hurda fiyatları, iç ve dış piyasalardan verilen karşı tekliflerin azalması nedeniyle düştü

Küresel hurda piyasasına yönelik beklentilerin olumsuz olması, karşı teklifleri düşürmeye teşvik etmeyi sürdürdü.

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