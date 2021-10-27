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< Hurda ve Hammadde

Shagang’ın hurdaya yönelik düşük karşı teklifleri, Çin hurda piyasasını aşağı çekiyor

Shagang Group’un yakın zamanda hurda alım fiyatlarını düşürmesi, Çin yerel hurda piyasasındaki fiyatlar üzerinde kaçınılmaz bir ...

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