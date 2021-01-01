﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Shagang zayıf göstergeler nedeniyle hurda alım fiyatlarını 12,5$/mt düşürdü

Shagang, hurda alım fiyatlarını 80 RMB/mt (12,5$/mt) daha düşürerek hurda piyasasının geleceğine yönelik olumsuz beklentilerinin sürdüğünü gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.