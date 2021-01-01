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< Hurda ve Hammadde

Shagang sınırlı arz nedeniyle fiyatlarını 15,7$/mt daha yükseltti

Shagang Group, bugün itibarıyla, hurda alım fiyatlarını artırarak hurda piyasasının geleceğine yönelik olumlu beklentilerinin olduğunu gösterdi.

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