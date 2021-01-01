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< Hurda ve Hammadde

Shagang piyasaya yönelik temkinli beklentiler nedeniyle hurda alım fiyatlarını 12,5$/mt düşürdü

Shagang Group, hurda alım fiyatlarını 80 RMB/mt (12,5$/mt) düşürerek hurda piyasasının geleceğine yönelik olumsuz beklentileri olduğunu gösterdi.

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