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< Hurda ve Hammadde

Shagang hurda fiyatlarını 15,5$/mt düşürdü, ithalat zayıf seyrediyor

Shagang Group, hurda alım fiyatlarını 100 RMB/mt (15,5$/mt) düşürerek piyasanın gidişatına yönelik temkinli beklentileri olduğunu gösterdi.

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