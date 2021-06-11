﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Shagang hurda alım fiyatlarını Mayıs ayındaki düşüşün ardından 16$/mt artırdı

Shagang Group, hurda alım fiyatlarını, iyileşen beklentiler sayesinde ve daha fazla hurda tonajı alabilmek için 100 RMB/mt (16$/mt) artırdı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.