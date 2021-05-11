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< Hurda ve Hammadde

Shagang Group iyileşen talep nedeniyle hurda fiyatlarını 31$/mt artırdı, Çin’in ithalat teklifleri yükseldi

Shagang Group, hurda alım fiyatlarını 11 Mayıs itibarıyla 200 RMB/mt (31,1$/mt) artırdı.

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