Shagang Group hurda alım fiyatlarını yükseltti

China’s largest private steelmaker, has announced that as of November 26 it has raised its scrap purchase prices by RMB 50/mt (7.6/mt).

