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Shagang Group hurda alım fiyatlarını düşürdü

Shagang Group, 17 Ekim itibarıyla hurda alım fiyatlarını düşürdü.

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