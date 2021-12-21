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< Hurda ve Hammadde

Shagang arzı artırmak amacıyla hurda fiyatlarını 23,5$/mt yükseltti

Jiangsu eyaleti merkezli, Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group, arzı daha da artırmak istediğini gösterdi.

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