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Rusya’nın güney bölgesinde yerel hurda alım fiyatları yoğun hareketlilik nedeniyle arttı

Rusya’nın güney bölgesinde yerel hurda alım fiyatları daha da arttı.

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