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Rusya’nın Baltık ve Rostov bölgelerindeki hurda ihracatçıları alım fiyatlarını yükseltmeyi sürdürüyor

Son zamanlarda Rusya hurda piyasasında işler hareketli bir şekilde devam ediyor.

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