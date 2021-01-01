﻿
Türkçe
 | Giriş 
<

Rusya’dan Çin’e yapılan bağlantı sonrası küresel pik demir piyasası daha da kötüleşti

Zayıf talep ve piyasanın geleceğine yönelik olumsuz beklentilerin, küresel pik demir piyasası üzerinde baskı kurmaya devam etmesi sonucunda

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.