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< Hurda ve Hammadde

Rusya’dan ABD’ye pik demir satışları beklenenden yüksek fiyattan gerçekleşti

ABD’li alıcılar, uzun bir süre siparişe ara vermelerinin ardından piyasaya geri dönerek Rusya çıkışlı pik demire ilgi ...

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