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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da yerel üreticilerin hurda alım fiyatları Mayıs sonunda artabilir

Rusya’da geçen hafta yerel hurda alım fiyatlarında görülen hafif düşüşe rağmen, fiyatların Mayıs ayının ikinci yarısına doğru artması bekleniyor.

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