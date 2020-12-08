﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Rusya’da yerel hurda fiyatları tekrar yükseldi

Rusya’da yerel hurda fiyatları, Türkiye’ya yapılan hurda satışlarında fiyatların tekrar artmasının etkisiyle, yükselmeye devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.