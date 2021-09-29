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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da yerel hurda alım fiyatları düşüşte

Rus üreticilerin hurda alım fiyatları Eylül ayı boyunca düştü. Düşüşün nedenlerinden biri, geçtiğimiz birkaç hafta içinde ...

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