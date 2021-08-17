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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da üreticiler ve ihracatçıların hurda alış fiyatları farklı seyirler izliyor

Rusya’da yerel çelik üreticilerinin hurda alış fiyatları, gerekli miktarda alım yapmayı hedeflediği için çoğunlukla artmaya devam ediyor.

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