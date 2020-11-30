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Rusya’da ihracatçılar ve üreticiler tekrar hurda alım fiyatlarını yükseltti

Rusya hurda piyasasında durum gergin bir şekilde devam ediyor ve fiyatlar artmayı sürdürüyor.

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