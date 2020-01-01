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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da hurda alım fiyatlarındaki trend tersine döndü

Rusya’daki çelik üreticileri A3 kalite hurda alım fiyatlarını daha önce kaydedilen istikrarlı artışın ardından bu hafta düşürmeye başladı.

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