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Rusya’da hurda alım fiyatları yakında düşmeye başlayabilir

Rusya’da yerel hurda alım fiyatları, birçok faktörün etkisiyle uzun haftalardır süren artışının ardından düşüşe geçebilir.

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