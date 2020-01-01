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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da hurda alım fiyatları hurda toplama faaliyetlerinin artmasıyla düştü

Rusya’da ruble cinsinden hurda alım fiyatları, toplama faaliyetlerinin artmasıyla düşmeye devam etti.

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