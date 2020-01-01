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Rusya’da hurda alım fiyatları düşmeye devam ediyor

Türkiye’ye yapılan ithal hurda satışlarında görülen düşüş eğilimi, özellikle Rusya’nın Baltık bölgesindeki ihracatçıların ...

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