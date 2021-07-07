﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Rusya’da hurda alım fiyatları çelik ve hurda ihracatına gelen vergi nedeniyle düştü

Rusya merkezli çelik üreticileri ve hurda ihracatçıları A3 kalite hurda alım fiyatlarını, Haziran sonunda bu yana, belirgin şekilde düşürdü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.