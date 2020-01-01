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Rusya yerel hurda alım fiyatlarında farklı trendler görülüyor

Rusya yerel hurda piyasasında, çoğu bölgedeki üretici fiyatlarını artırmayı seçti.

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