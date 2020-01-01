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< Hurda ve Hammadde

Rusya çıkışlı pik demirin ABD’ye daha düşük fiyattan satılması piyasadaki belirsizliği artırdı

Küresel pik demir piyasasındaki gelişmelere yönelik görünüm, küresel hurda ve çelik piyasalarına yönelik beklentilerle eşzamanlı olarak değişiyor.

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