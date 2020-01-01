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Rusya çıkışlı hurda fiyatı Güney Kore’ye yapılan satışla yeni bir rekor kırdı

Güney Kore’de en son yapılan Rusya çıkışlı hurda alımı yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

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