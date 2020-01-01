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Rus üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını çoğunlukla artırdı

Rusya merkezli çelik üreticileri ihtiyaçlarını karşılamak için yerel hurda alım fiyatlarını bir kez daha artırdı.

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