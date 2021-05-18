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< Hurda ve Hammadde

Rus üretici ve ihracatçıların hurda alım fiyatları yükselişte

Rusya’da hurda alım fiyatları, piyasa oyuncularının beklediği gibi Mayıs ayının başından bu yana önemli ölçüde arttı.

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