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Rus ihracatçılar ve birçok üretici hurda alış fiyatlarını artırdı

Baltık bölgesindeki ihracatçılar ve Rusya’daki başlıca çelik üreticileri hurda alım fiyatlarını artırdı.

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