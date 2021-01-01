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< Hurda ve Hammadde

POSCO, Japonya çıkışlı hurda için karşı teklifini düşürdü ama talep devam ediyor

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, Japonya çıkışlı hurda için ...

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