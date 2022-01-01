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< Hurda ve Hammadde

Piyasa görüşü: Çin’in pik demir ve hurda ithalatı yakın gelecekte sınırlı seyretmeye devam edecek

Isınma mevsiminde ve akabindeki 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla üretim ile enerji ...

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