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< Hurda ve Hammadde

Pik demir fiyatları hala baskı altında ama tedarikçiler düşük fiyatları kabul etmiyor

Global pik demir tedarikçilerin son zamanlarda belirttikleri hedef fiyatlar alıcılar tarafından çok yüksek olarak görülüyor.

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