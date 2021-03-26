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Pakistanlı müşteriler yeni hurda bağlantılarını erteledi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Pakistan’da ithal hurda alımları 23 Mart’taki ulusal tatil nedeniyle durdu.

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