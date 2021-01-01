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< Hurda ve Hammadde

Pakistanlı hurda alıcıları daha yüksek değirmen hurdası tekliflerini kabul etti

Pakistanlı hurda alıcıları, geçen hafta kaydedilen fiyatlara kıyasla daha yüksek seviyelerde yer alan teklifleri kabul etmek zorunda kaldı.

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