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< Hurda ve Hammadde

Pakistanlı alıcılar devam eden olumsuz görünüm nedeniyle hurda alımlarını erteledi

Küresel konteyner sıkıntısı nedeniyle yabancı hurda tedarikçileri Pakistan’a düşük seviyeden teklif vermemek konusunda ısrar ...

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