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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da yüksek ithal hurda fiyatları sonucu inşaat demiri fiyatları bir kez daha arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Pakistan’a verilen hurda teklifleri, Türkiye hurda piyasasındaki gelişmelerin aksine sertçe arttı.

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