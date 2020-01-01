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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal konteyner bazlı değirmen hurdası teklifleri fiyat trendine dair belirsizlikler nedeniyle gevşedi

Hurda tedarikçileri, fiyatların yakın gelecekteki seyrine dair belirsizlik nedeniyle bu hafta Pakistan’a verdikleri tekliflerini düşürdü.

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