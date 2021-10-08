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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda teklifleri yükselişe geçti

Bu hafta, Pakistan’da, ithal hurda teklifleri hızlı bir şekilde arttı.

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