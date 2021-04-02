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Pakistan’da ithal hurda fiyatlarındaki artış hızlandı

Pakistan’da ithal konteyner bazlı değirmen hurdası fiyatları hızlı bir şekilde artmaya devam ederek küresel piyasadaki seviyeleri geride bıraktı.

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