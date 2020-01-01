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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda fiyatları küresel piyasadaki gidişata paralel olarak yükseliyor, alımlar zayıf

Türkiye’de yapılan ithal hurda bağlantılarında fiyatların son zamanlarda güçlenmesi, Avrupalı ​​tedarikçileri fiyatlarını artırmaya teşvik etti.

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