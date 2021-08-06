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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda fiyatları düştü, düşüş hızı küresel piyasalara kıyasla yavaş

Pakistan’da ithal hurda teklifleri düştü ancak küresel piyasalarda görülen düşüşlerin gerisinde kalmaya devam etti.

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