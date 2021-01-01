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< Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda fiyatları daha da düştü

Pakistan’a verilen hurda teklifleri aşağı yönlü hareket etmeye devam etse de, alıcılar, yeni alımlara temkinli yaklaşmayı sürdürdü.

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