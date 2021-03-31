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Pakistan’da ithal hurda fiyatları artmaya devam ediyor, alımlar canlandı

Pakistan’da ithal hurda fiyatlarındaki artış ve Ramazan ayının yaklaşması, müşterilerin stoklarını yenilemesine yol açtı.

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